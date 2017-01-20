Минулого року в Афганістані загинула рекордна кількість журналістів

Комітет журналістської безпеки Афганістану повідомляє, що впродовж 2016 року в країні загинула рекордна кількість журналістів – 13.

За даними комітету, всього зафіксований 101 випадок нападів, залякування, жорстокого поводження, а також інших фізичних атак. За цим показником зростання склало 38% від рівня 2015 року, повідомляє Радіо Свобода.

Попри те, що у 10 з 13 випадків загибелі журналістів винними названі таліби, половина загального зростання насильства щодо журналістів пов’язана з афганським урядом, ідеться в доповіді.

"Це... серйозна тенденція, і якщо необхідні заходи не будуть вжиті в 2017 році, може стати гірше", – сказав голова комітету Наджиб Шаріфі.

Речник президента Афганістану Ашрафа Гані сказав, що в актах залякування винні окремі особи, а не уряд у цілому, а голова держави виступає на боці вільної преси.

Нагадаємо, 14 січня внаслідок вибуху в Афганістані загинуло семеро людей, ще двоє отримали поранення.