На Херсонщині журналіст звернувся до поліції щодо невиконання міською владою "декомунізаційного" закону

Журналіст херсонської обласної газети «Новий день» Олег Батурін зареєстрував у Каховському відділі поліції заяву про невиконання посадовими особами Каховської міської ради чинного законодавства і скоєння злочину, передбаченого ст. 436-1 Кримінального кодексу України (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів). Про це журналіст повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Підставою для цієї заяви стало невиконання владою Каховки норм Закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», прийнятого ще в квітні 2015 року. За два роки керівництво міста так і не спромоглося виконати його норми, а саме: не перейменовані вулиці Перекопська (разом із провулками), Партизанська і Жовтнева, які за висновками Інституту національної пам’яті прямо підпадають під дію зазначеного Закону та не перенесено (не демонтовано) пам’ятник М. Фрунзе на вул. Набережній. Усі вищезазначені вулиці і провулки підлягають обов’язковому перейменуванню Каховською міською радою згідно з Законом», – коментує Олег Батурін.

«У своїй заяві я прошу поліцію дати правову оцінку діям (бездіяльності) міського голови Андрія Дяченка і секретаря Каховської міської ради Лілії Дроздік, які мали всі механізми для вчасного виконання норм декомунізаційного законодавства. Що спричинило їх бездіяльність – не знаю», – додає журналіст.

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон