На території Гідропарку в Києві сталася стрілянина, поранені троє людей

В результаті перестрілки на території Гідропарку в Києві поранені троє людей, повідомила прес-служба київської поліції.

Двох чоловіків, які, за словами правоохоронців, почали бійку із застосуванням зброї, затримали на місці.

Коли поліція прибула на місце, то встановила, що двоє громадян - мешканці Києва та Броварів - застосували зброю під час бійки у кафе.

"В результаті троє чоловіків, двоє киян та мешканець Чернігівщини, отримали поранення голови, грудної клітини та інших частин тіла", - зазначили в поліції.

Постраждалих госпіталізували, їхньому життю нічого не загрожує, додали в поліції.

За фактом стрілянини почали кримінальне провадження за статтею про хуліганство.

Нагадаємо, до проведення пісенного конкурсу "Євробачення" у Києві у громадському транспорті з’являться англомовні схеми маршрутів та англомовне озвучення зупинок.