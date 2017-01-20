Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа: онлайн-трансляція

Інавгурація 45-го президента США Дональда Трампа відбувається зараз, з 18:30 за київським часом у Вашингтоні. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.

Як тільки глава держави виголосить клятву, оркестр Корпусу морської піхоти США зіграє президентський гімн Hail to the Chief ("Слава командувачу"). Одночасно з цим прогримить залп з 21 гармати.

Після присяги Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими. Наприклад, Джон Ф. Кеннеді закликав американців "не питати, що країна може зробити для вас, а запитати, що ви можете зробити для країни".

По завершенню церемонії президент, який склав повноваження, залишить Капітолійський пагорб. А нові президент і віце-президент повернуться до будівлі Капітолія, де Об'єднаний комітет Конгресу з проведення інавгурації дасть урочистий обід на їхню честь.

Опісля кортеж Трампа і Пенса очолить інавгураційний парад, який пройде по Пенсільванія-авеню від Капітолію до Білого дому. У параді візьмуть участь понад 8 тисяч осіб: ветерани та діючі військові, учні середніх шкіл та коледжів, поліцейські, мотоциклісти і кавалерійські частини, а також бойскаути.

Цього ж дня заплановано щонайменше три офіційних інавгураційних бали, де будуть танці, розваги та виступи Трампа і його дружини Меланії.

У суботу, 21 січня, у Національному соборі Вашингтона відбудеться міжконфесійний молебень.

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