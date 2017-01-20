Посол Британії запевнила в незмінності підтримки України

Глава Адміністрації Президента Ігор Райнін зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Джудіт Гоф.

Про це інформує прес-служба глави держави.

Глава АПУ висловив вдячність Великій Британії за непохитну позицію на підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема, у питанні збереження санкцій проти Росії у відповідь на агресію, що триває.

Було висловлено впевненість у тому, що санкції щодо Росії мають зберігатися до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включно з поверненням Криму.

Джудіт Гоф запевнила, що позиція її країни щодо підтримки Української держави, зокрема в рамках Європейського Союзу, залишається незмінною.

У свою чергу, Райнін відзначив внесок Великої Британії у підготовку Збройних Сил України і висловив сподівання на продовження і поглиблення відповідного співробітництва.

Сторони також обговорили питання двостороннього співробітництва, насамперед, інтенсифікацію торговельно-економічної взаємодії, а також графік контактів на найвищому рівні.

Нагадаємо, Велика Британія надала українському війську нелетальне оснащення на суму 1 млн фунтів стерлінгів (1 млн 232 тис. доларів), для посилення захисного потенціалу Збройних сил України.