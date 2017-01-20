Продукцію до ЄС мають право постачати 277 українських підприємств

На сьогодні 277 українських підприємств мають право постачати свою продукцію до країн Європейського Союзу.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий під час зустрічі з комісаром ЄС з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Витянісом Андріукайтісом в рамках Глобального форуму з продовольства і сільського господарства у Берліні, повідомляє Урядовий портал.

"На сьогодні вже 277 українських підприємств мають право постачати свою продукцію до Європейського Союзу. Ми продовжуємо активну роботу для розширення експортного потенціалу України, і багатосторонні зустрічі в рамках Глобального форуму є ефективним інструментом для досягнення цієї мети", - зазначив міністр.

Під час зустрічі було обговорено можливості розширення доступу української аграрної продукції на ринок ЄС, збільшення експорту молочної продукції та продукції тваринного походження. Сторони обмінялися думками щодо експорту продукції тваринного походження та погодилися у виключній важливості її якості та безпечності.

Кутовий поінформував європейського посадовця про хід реформування молочного виробництва та дотримання виробничих процедур.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України отримає від Світового банку грант на $340 тис. і сподівається на підтримку установи в проведенні реформ.