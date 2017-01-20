Roshen зупиняє роботу Липецької фабрики у РФ

Корпорація Roshen заявила про ухвалення рішення зупинити виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики у Росії, що має відбутися у квітні 2017 року. Про це повідомляє відділ зі зв'язків з громадськістю та комунікацій підприємства.

"Корпорація Roshen зупиняє виробничу діяльність Липецької кондитерської фабрики. Таке рішення прийнято з економічних і політичних причин. Повна зупинка виробництва і консервація виробничих і інфраструктурних об'єктів заплановані на квітень 2017 року", - йдеться у повідомленні.

У корпорації зауважили, що арешт майна Липецької кондитерської фабрики, накладений СК РФ в рамках порушеної кримінальної справи, "зробив продаж фабрики неможливим".

Вказано, що у зв'язку зі спадом виробництва на фабриці постійно проводилися масові скорочення персоналу. Як зазначається, персонал, що залишився (близько 700 осіб), вже проінформований про прийдешню зупинку діяльності фабрики. Необхідне повідомлення про масове скорочення буде подано в Липецький центр зайнятості найближчим часом, додали у компанії.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд та президент РФ Володимир Путін домовилися продовжити переговори щодо мирного врегулювання ситуації в Україні у нормандському форматі.