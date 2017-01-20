Сьогодні стартує 58-а церемонія інавгурації президента США

Інавгурація 45-го президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа відбудеться сьогодні. Урочистості триватимуть 3 дні, але саме в п'ятницю Трамп буде приведений до присяги, виступить з промовою і візьме участь у традиційному параді.

Інавгурація президента США проходить за сценарієм, який практично без змін втілюється з року в рік, пише 112.ua.

У п'ятницю вранці, Трамп, Пенс та члени їхніх сімей планують відвідати службу в Єпископальній церкві Сент-Джонс, недалеко від Білого дому.

Президент США Барак Обама й обраний президент Дональд Трамп із дружинами проведуть традиційне чаювання в Білому домі, а потім разом відправляться на присягу. Згідно з протоколом, Обама буде сидіти в автомобілі праворуч, а Трамп – зліва.

58-а церемонія інавгурації президента США стартує в п'ятницю об 11:30 ранку за місцевим часом. Департамент внутрішньої безпеки та надзвичайних ситуацій розраховує, що в урочистостях візьмуть участь 800-900 тис. осіб.

У свою чергу, Гілларі Клінтон, яка програла Трампу, буде присутня на інавгурації разом зі своїм чоловіком, колишнім президентом Біллом Клінтоном. Також очікуються колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора, а також екс-президент Джиммі Картер. Джордж Буш-старший, ймовірно, пропустить церемонію за станом здоров'я.

Опівдні за місцевим часом 20 січня, Дональд Трамп буде приведений до присяги як 45-й президент США. Приймати присягу буде головний суддя Верховного суду США Джон Робертс на західних сходах Капітолія. Перед Трампом присягу складе віце-президент Майк Пенс.

Як тільки глава держави виголосить клятву, оркестр Корпусу морської піхоти США зіграє президентський гімн Hail to the Chief ("Слава командувачу"). Одночасно з цим прогримить залп з 21 гармати.

Після присяги Трамп виступить з промовою. Інавгураційна промова президента США – це історичний виступ, цитати з якого часто стають дуже відомими. Наприклад, Джон Ф. Кеннеді закликав американців "не питати, що країна може зробити для вас, а запитати, що ви можете зробити для країни".

По завершенню церемонії президент, який склав повноваження, залишить Капітолійський пагорб. А нові президент і віце-президент повернуться до будівлі Капітолія, де Об'єднаний комітет Конгресу з проведення інавгурації дасть урочистий обід на їхню честь.

Опісля кортеж Трампа і Пенса очолить інавгураційний парад, який пройде по Пенсільванія-авеню від Капітолію до Білого дому. У параді візьмуть участь понад 8 тисяч осіб: ветерани та діючі військові, учні середніх шкіл та коледжів, поліцейські, мотоциклісти і кавалерійські частини, а також бойскаути.

Цього ж дня заплановано щонайменше три офіційних інавгураційних бали, де будуть танці, розваги та виступи Трампа і його дружини Меланії.

У суботу, 21 січня, у Національному соборі Вашингтона відбудеться міжконфесійний молебень.