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Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Луценко

20 січня, 2017 - 22:31
Фото Руслана КАНЮКИ, "День"

Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду біглого президента Віктора Януковича.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду біглого Януковича. В лютому ми почнемо і судовий процес, де прокуратура, на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику", - написав він.

Луценко окремо подякував стійкості судді та прокурорам, які під час 15 годинного засідання працювали на Закон і Справедливість.

Джерело: День
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