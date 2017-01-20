Суд дозволив заочне розслідування щодо Януковича, - Луценко

Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду біглого президента Віктора Януковича.

Про це повідомив генеральний прокурор Юрій Луценко у Facebook.

"Печерський суд дав дозвіл на заочне досудове слідство у справі про державну зраду біглого Януковича. В лютому ми почнемо і судовий процес, де прокуратура, на підставі беззаперечних доказів проситиме покарання зраднику", - написав він.

Луценко окремо подякував стійкості судді та прокурорам, які під час 15 годинного засідання працювали на Закон і Справедливість.