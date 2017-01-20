Світова економіка демонструє ознаки відновлення, - Лагард

"Вперше ми бачимо, що МВФ не переглядає цифри у бік зниження. Це добрий знак... Це виглядає краще, ніж те, що ми бачили в попередні роки", - заявила Лагард.

Таку заяву зробила директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард на полях Давоського форуму в п'ятницю, передає Укрінформ.

Вона навела цифри фонду розвитку світової економіки – зростання до 3,1% в 2016 до прогнозованих 3,4% у 2017 і 3,6% в 2018 році. При цьому вона уточнила, що такі розрахунки "ґрунтуються на моделях".

Лагард зазначила, що розвинені економіки показують кращі результати, ніж очікували експерти МВФ. Японія, в першу чергу, країни єврозони: "Вони однозначно відновлюються".

З США ситуація поки не зовсім ясна. Фонд прогнозує, і це підтверджують ринки, більш високі процентні ставки і як результат більш високу інфляцію. Ситуація в США може спричинити певний негативний ефект на інші країни, зауважила вона.

На тлі оптимістичних показників розвинених країн прогноз для країн, зокрема, Індії і Мексики, був дещо знижений, сказала глава МВФ, не назвавши цифр.

Нагадаємо, директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард під час переговорів з Президентом України Петром Порошенком у Давосі високо оцінила реформи, які проведені в Україні.