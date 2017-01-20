Сирійський уряд та повстанці домовилися про перемир'я

Сирійський уряд та групи повстанців дійшли згоди стосовно режиму припинення вогню у стратегічно важливій долині Ваді Барада. Відповідна угода була підписана у четвер, 19 січня, повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела із західних дипломатичних кіл.

Перемир'я підтвердили також і в опозиційному медіакомітеті в утримуваній повстанцями долині.

Водночас у Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини повідомили, що після боїв у долині Ваді Барада настала тиша.

Раніше урядові війська посилили наступ на підконтрольну опозиції територію долини - вона важлива для Дамаска, оскільки через неї до сирійської столиці надходить питна вода.

Повстанці заявили, що через атаки урядових військ була пошкоджена інфраструктура водопостачання Дамаска. За даними джерел агенції dpa, у долину Ваді Барада прибудуть техніки для ремонту об'єктів інфраструктури, опозиція залишить територію.

Нагадаємо, глави гуманітарних організацій ООН закликали надати їхнім представникам необмежений доступ до цивільних у Сирії, які потребують гуманітарної допомоги.