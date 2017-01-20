У 2017 році Німеччина збільшує витрати на оборону

Німеччина збільшить витрати на оборону в 2017 році на 2 млрд євро, проте не зможе виконати вимогу НАТО про збільшення витрат на військові потреби до 2% ВВП країни.

Планується, що країна витратить цього року 37 млрд євро, що становить лише 1,2% ВВП.

За оцінками альянсу, тільки п'ять членів НАТО зможуть виконати вимогу про збільшення витрат на оборону до 2% ВВП: США, Британія, Греція, Польща та Естонія.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав країни, що входять в альянс, збільшити витрати на оборону до 2% ВВП.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйен, оголошуючи про підвищення витрат, підкреслила, що Німеччина "рухається в правильному напрямку", однак не може різко збільшити витрати.

Про збільшення військових витрат раніше також оголосили інші країни НАТО.

Під час передвиборчої кампанії обраний президент США Дональд Трамп неодноразово називав НАТО застарілим військовим союзом, який втратив свою роль.

На думку пана Трампа, альянс неефективний, а внесок європейських союзників США в організацію недостатній.

Він заявляв, що США слід двічі подумати про те, чи приходити на допомогу країні-члену НАТО, що зазнала нападу, якщо та не платить належний внесок у бюджет союзу. За словами Дональда Трампа, США доводиться дорого платити за НАТО, і країна вже не може собі цього дозволити.

Нагадаємо, чергові парламентські вибори у Німеччині відбудуться 24 вересня 2017 року.