У Черкасах на Водохреща прикордонники пригощали купальників трав’яним чаєм

Свято Хрещення Господнього у Черкасах розпочалось з відвідання місцевих храмів. Декілька сотень прихожан взяли участь у вранішній молитві та освятили воду. Також воду можна було набрати й у соборі, напередодні артезіанською водою зі свердловин місцеві церкви забезпечило Комунальне підприємство «Черкасиводоканал».

Потому, парафіяни на чолі з митрополитом Черкаським і Чигиринським Іоаном пройшлися хресною ходою від Свято-Троїцького кафедрального собору до Дніпра – української Йордані, щоб освятити воду і в ополонці.

«Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордані. Коли вийшов на берег – з небес почувся голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва свята — Богоявлення. Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з’явився Бог у трьох іпостасях: Бог Отець - в голосі, Син Божий - у плоті, Дух Святий - у вигляді голуба»,- розповів під час освячення владика Іоан. Опісля білі голуби полетіли в небо і над Дніпром.

Після освячення води в ополонці розпочалося масове купання. Також владика Іоан окроплював свяченою водою всіх парафіян, які були присутні на святі.

Аби не змерзнути, біля Дніпра розгорнули ціле наметове містечко з гарячими напоями та вогнищами. Трав’яним чаєм пригощали містян прикордонники Навчального центру Державної прикордонної служби України імені генерал-майора Ігоря Момота «Оршанець». Додамо, окрім традиційного хреста, Йордань у Черкасах прикрашав янгол, якого напередодні вирізьбив з льоду черкаський скульптор Дмитро Бур’ян.

Інна МОЛЧАНОВА, Черкаси, фото авторки