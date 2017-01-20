У Кіровоградському обласному архіві з’явилася "сторінка" про перейменування Кропивницького

Кропивницькі активісти – члени ініціативної групи «Українському місту – українську назву» – зібрали й передали до фондів Кіровоградського обласного архіву матеріали, пов’язані з процесом перейменування обласного центру. Як розповіла громадська діячка Ганна Коломієць, серед документів – листи, колективні звернення до Президента, Верховної ради, Служби безпеки України, матеріали з науково-практичної конференції «Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства», що відбулася в Кропивницькому у 2015 році. Крім того, в архіві відтепер зберігатиметься переписка з Національним комітетом державного телерадіомовлення, звернення щодо незаконності проведення так званого опитування, організованого міською радою у жовтні 2015 року, а також брошури та соціальні ролики, пов’язані з темою перейменування колишнього Кіровограда.

«Українському місту – українську назву» – група активістів, до якої увійшли відомі громадські діячі, історики, філологи, науковці, які відстоювали українську назву для Кіровограда – міста, яке стало останнім обласним центром, перейменованим на виконання «декомунізаціного» закону.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький