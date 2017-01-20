У Кропивницькому пірнали у водохрещенську купель під супровід пісні, що прославляє російських воїнів, - ЗМІ

У Кропивницькому віряни пірнали у водохрещенську купель під супровід пісні, що прославляє російських воїнів. Про це повідомляє місцевий сайт «Златопіль». Як зазначається, водохрещенське купання у водах джерела Блаженного старця Даниїла організували священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату. Крім традиційного освячення води та богослужіння, організатори увімкнули пісню на мелодію маршу «Прощання слов’янки» з такими словами:

«Ждут победы России святые,

Отзовись, православная рать!

Где Илья твой, и где твой Добрыня?

Сыновей кличет Родина-мать!

Под хоругвии встанем мы все,

Крестным ходом с молитвой пойдем.

За российское правое дело

Кровь мы русскую честно прольем».

На вимогу патріотично налаштованих кропивничан музику вимкнули, проте конфлікт ледве не продовжився через намагання церковників прочитати для вірян лекцію про єдність українського і російського народів.

Інна ТІЛЬНОВА, м. Кропивницький. Відео: «Златопіль»