У Міноборони розповіли про багатонаціональні військові навчання, які відбудуться в Україні

Речник Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк розповів, що у 2017 році на території України пройдуть три багатонаціональні навчання за участю 7,5 тисяч військових з іноземних держав та 12,5 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Він також нагадав, що Верховна Рада схвалила рішення президента про допуск збройних сил інших держав на територію України для у часті у військових навчаннях, повідомляє УНІАН.

За словами речника МОУ, згідно із законом, цього року на території України відбудеться три багатонаціональних навчання, серед яких щорічні україно-американські навчання серії Rapid Trident та Sea Breeze.

Крім того Гуцуляк підкреслив, що "підрозділи ЗСУ візьмуть участь у 20 командно-штабних навчаннях за кордоном із залученням окремих представників ЗСУ та 16 багатонаціональних навчаннях за межами України із залученням підрозділів".

"Усі навчання спрямовані, в першу чергу, на підготовку підрозділів ЗСУ до відсічі збройної агресії та є інтегрованим елементом їхньої бойової підготовки. При цьому основні зусилля будуть зосереджені на підвищення бойової готовності та взаємосумісності ЗСУ з підрозділами країн-членів НАТО, підготовці штабів усіх рівнів відповідно до вимог та стандартів НАТО, а також індивідуальній та колективній підготовці особового складу ЗСУ до виконання завдань з урахуванням стандартів Альянсу", - підкреслив він.