У разі кібератаки НАТО може задіяти статтю про колективну оборону, - Столтенберг

НАТО адаптується до нових викликів у сфері безпеки, зокрема, приділяє більше уваги захисту від кібератак, сказав генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, виступаючи під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, відеозапис якого опублікована на сайті форуму, пише "112 Україна".

"Ми робимо більше в питанні забезпечення кібербезпеки, так як повинні розуміти, що кібератаки можуть бути настільки ж небезпечними і серйозними, як і збройні напади", – сказав він.

За словами Столтенберга, у разі кібератаки Альянс може задіяти статті 5 Статуту НАТО, яка передбачає колективну оборону: "Ми вирішили, що кібератака може призвести до задіяння статті 5, а це означає, що вона може привести до відповіді з боку Альянсу, так само, як і більш традиційне збройний напад".

В інтерв'ю німецькому виданню Die Welt Столтенберг заявив, що число кібератак на мережі НАТО за рік зросла на 60%. За його словами, більшість хакерських атак на установи НАТО здійснювалися не приватними особами, а явно фінансувалися госинстанциями різних країн.

Столтенберг заявив 12 січня, що в НАТО зібрали команду експертів для допомоги союзникам Альянсу, на які здійснюються кібератаки.