У Рівному відкрили виставку про героїв Небесної Сотні та АТО

Щит із портретом Шевченка, яким під час сутичок із беркутівцями боронився учасник Євромайдану родом із Луганської області. Уламок осколка, від якого загинув боєць із Рівненщини. Світлини 20-річних юнаків із чорними стрічками. Зруйнована стіна та кулемет, які стали елементами інсталяції… У Рівному напередодні Дня Соборності України відкрили виставку «Творці історії». Вона присвячена героям Небесної Сотні та АТО. В експозиції – світлини, особисті документи, знаряддя самооборони Майдану, військове спорядження, фрагменти боєприпасів. Усі ці матеріали зібрали жителі Рівненщини.

Особисті речі загиблого в АТО бійця Ігоря Волошина передали в музей його батьки. Вони зробили це у день, коли сину мало б виповнитися 30 років, розповідає директор Рівненського обласного краєзнавчого музею Олександр Булига. Ігор мав звання старшого сержанта, був кулеметником та командиром відділення 39-того батальйону територіальної оборони «Дніпро-2» ЗСУ. Загинув на блокпосту села Кам`янка Донецької області під час терористичного акту 21 липня 2014 року. Тепер в експозиції можна побачити військовий жетон, кружку і флягу, з яких пив, годинник, водійські права, мобільний телефон, пошкоджений десь у бою, і один із осколків, від яких загинув Ігор Волошин та його товариші.

Прийшли на відкриття виставкової зали і рідні загиблого в АТО Олександра Борисенка. Бійцю був 21 рік. Він одним з перших перебував у Криму під час його анексії ще в березні. На честь бійця назвали Рівненську загальноосвітню школу №5, яку він закінчив.

Окремі стенди в експозиції присвятили військовим медикам та волонтерам. Свої матеріали на виставку передав і університетський викладач, мандрівник та дослідник Ростислав Шикула, який також захищав Батьківщину в зоні АТО. Там він мав спеціальність старшого кулеметника БТР та був інструктором у розвідці. І при тому залишався дослідником, який знімав відео для документального фільму.

Виставка «Творці історії» діятиме постійно.

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне