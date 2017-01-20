У січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки знизився на 5%, - Кубів

У січні-вересні 2016 року рівень тіньової економіки знизився на 5% порівняно з аналогічним періодом 2015 року.

Про це під час години запитань до уряду повідомив перший віце-прем’єр Степан Кубів.

"Ми спостерігаємо зниження рівня тіньової економіки на 5 відсотків, що є найбільшим зниженням за роки спостережень (з 40% від ВВП за підсумками 9 місяців 2015 року до 35% за аналогічний період 2016 року)", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, пенсійна реформа здійснить революцію у свідомості українців. Таку думку висловив Міністр соціальної політики України, окреслюючи контури майбутньої пенсійної реформи.