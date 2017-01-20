У Вінниці вшановують кіборгів

З нагоди Дня пам’яті захисників Донецького аеропорту у Вінниці відбувся прем’єрний показ кінострічки «Воїни духу», який розповідає про останні дні, години, хвилини героїчної оборони Донецького летовища. Кінострічку демонструватимуть у міському кінотеатрі «Родина» до 2 лютого 2017 року. На прем’єрний показ запросили учасників АТО, безпосередніх учасників оборони летовища та членів сімей загиблих. Перед початком фільму усіх українських воїнів, які не повернулися з поля бою, вшанували хвилиною мовчання, а демобілізованих бійців, які тільки-тільки повернулися з фронту відзначили медалями «Патріот Вітчизни». Посмертно пам’ятними відзнаками були нагороджені і вінницькі кіборги – Дмитро Франишин, Леонід Шевчук, Сергій Зулінський, Олег Школьний, Михайло Коваль та Олександр Кондратюк.

«Чесно кажучи, я довго думала, чи приходити чи ні на показ цього фільму, знала, що буде важко, і вже не один раз казала собі, що не ходитиму більше на такі акції, бо доводиться переживати все знову і знову. І здається, що цей біль ніколи не мине, – каже вдова загиблого кіборга Олександра Кондратюка Мирослава. – Але я розумію, що такі заходи, акції, фільми – вони необхідні. Це наша історія, яку ми не повинні забувати. Зрозуміло, що одним фільмом показати все що відбувалося в Донецькому аеропорту – неможливо, бо про один день на летовищі, щоб розкрити всі його події, можна зняти кілька кінострічок. Але робота достойна, фільм вартий того, щоб його переглядали зараз і багато років поспіль».

А вже пізно у вечері громадські активісти та небайдужі вінничани зібралися на площі Героїв Небесної сотні, щоб вшанувати пам’ять загиблих українських бійців. Запаливши лампадки, вони провели поминальний молебень за душі українських героїв і мир в Україні.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора