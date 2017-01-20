У Володимирі-Волинському проведуть турнір з міні-футболу пам’яті загиблого на Сході Дмитра Колєснікова

За життя, з якого пішов 20-річним, Діма Колєсніков мав дуже багато друзів і був членом володимир-волинської спільноти ультрас. Саме його друзі з ультрас за підтримки Національного корпусу, рідних і близьких 21 січня у спорткомлексі «Олімп» проводять черговий міні-турнір у пам ять про друга «Правого» (так називали Дмитра у Добровольчому українському корпусі «Правого сектору», де він був бійцем 1-ї штурмової роти 5-го Окремого батальйону). Загинув внаслідок обстрілу Пісок на Донеччині. Був щирим патріотом, дуже любив Україну, любив читати книги про козаків та лицарів, остання прочитана ним книга була про Холодний Яр. Коли постав Майдан, дуже поривався сюди, і рідні та друзі дізналися, що він – там лише випадково, побачивши по телебаченню. Згодом пройшов вишкіл на базі «Правого сектору», а тоді – зона так званого АТО... На своє 20-річчя, 12 січня, приїжджав у Володимир, але від повернення до бойових побратимів на схід його не втримало ніщо. А 27 лютого 2015 року увесь Володимир проводив його в останню путь, Дмитро був єдиною дитиною у своїх батьків. Закінчив відділення «Правознавство» Володимир-Волинського агротехнічного коледжу.

Як розказує Василь Воєвода, організатор цих пам’ятних міні-турнірів, Діму Колеснікова він знав ще з... дитячого садочка. Опісля поєднало спільне захоплення футболом. Міні-турніри володимир-волинські ультрас проводять не тільки заради пам’яті Діми, а й для того, щоб увіковічити пам’ять про нього таким способом, який видається їм логічним і зрозумілим. Журналіст місцевої газети «Слово правди» Жанна Білоцька,чий син Владислав – також в ультрас, каже: «Ці хлопці збирають гроші на пам'ятне графіті на честь загиблого Дмитра Колєснікова.. Їм вдалося провести благодійний міні-турнір з футболу та зібрати кошти на фарбу. Але цього виявилось замало, тож на черзі – наступний.. Це не перший подібний захід, який вони проводять на честь Дмитра, котрий був їхнім товаришем та однодумцем. На жаль, багато історій цієї неоголошеної війни вже відходять у минуле і починають забуватись імена героїв. Добре, що є такі козаки, які не дають цього робити і нагадують, що герої живі, поки їх пам'ятають». Своє графіті ультрас планують розмістити, якщо дозволять, на одній зі стін третьої школи, яку закінчував Діма. Він був хорошим учнем. Ескіз графіті розробив також один з членів спільноти ультрас. Василь Воєвода каже, що мають зобразити Діму на фоні державного прапора України, а збоку зобразять фенікса. Саме цього легендарного птаха мав у вигляді татуювання на руці Дмитро Колєсніков.

Діма вболівав і за місцеву команду «Володимир», і за київське «Динамо». На цей турнір запросили і динамівських ультрас. А грати будуть команди з різних містечок України, повідомляє Наталія МАЛІМОН, «День», Луцьк.