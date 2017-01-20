Україна і Британія розширять співпрацю в авіабудуванні, - Феллон

Міністр оборони Британії Майкл Феллон заявив, що Україна і Велика Британія розширять військово-технічну співпрацю у сфері авіабудування.

Про це з посиланням на прес-службу держконцерну "Укроборонпром", повідомляє УНІАН.

"Я мав нагоду особисто пересвідчитися в міцних економічних і торговельних зв'язках між "Антоновим" і британськими компаніями. Це особливі відносини, які ми сподіваємося поглибити тоді, коли наша країна виходить на новий рівень. Ми рішуче підтримуємо наших українських друзів", - цитує прес-служба міністра оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що Британія хоче збільшити військову допомогу Україні.