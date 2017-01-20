Українцям повністю вистачить 8 млрд кубометрів газу на рік, - Зубко

Для повноцінного опалення домівок українцям повністю вистачить 8 мільярдів кубометрів газу на рік. Однак через неякісну теплосистему його втрачається близько 60%.

Таку думку висловив віце-прем’єр-міністр України, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

Із 18,6 мільярда кубометрів газу, що постачається на потреби житлово-комунальних господарств, 2,4 втрачають у системі теплопостачання і ще 9 – безпосередньо у будинках. Тоді як за призначенням – на опалення квартир – доходить лише 7,2 мільярда кубометрів. Тобто загалом українці втрачають понад 60% газу, вартість якого все одно оплачують.

"Для ефективного проведення опалення у житловому секторі і щоб досягти комфортної двадцятиградусної температури, достатньо вісім мільярдів кубів газу. Однак, якщо подивитись на Польщу, Австрію чи Німеччину, аби досягти такого ефекту, вони здійснювали відповідні капіталовкладення протягом 7 чи навіть 15 років", – розповів Зубко.

Зокрема, Німеччина затратила 15 років, аби привести до енергоефективності будівлі, які були зведені у східній її частині за так званих радянських Німчасів. Польща проходила цей шлях 8 років. Тож Україні також час рухатись у заданому напрямку.

Ми уже маємо досить багато проектів по всій країні, за допомогою яких вдалось зменшити споживання газу на 75 відсотків. Це все – за рахунок термосанації будинків", – наголосив міністр.

Дивлячись на результати у тих регіонах, де впроваджуються енергоефективні заходи – Львів, Луцьк, Суми, Рівне, Дніпро, Одеса – можна зробити висновок, що усі ці проекти ведуть до зменшення газових витрат.

"Сьогодні існує програма компенсації на «теплі» кредити у розмірі 40%. До того ж державні програми дофінансовують і муніципальні. Наприклад, Львів ще й компенсує відсотки за кредитами", – зазначив Зубко.

Окрім того, важливо, що у цій програмі працюють три державні банки, що мають достатньо відділень по всій Україні. Тож людина, яка хоче утеплити свою квартиру заміною радіаторів, вікон чи дверей, звертається до цих установ, укладає договір, фінансує витрати й отримує компенсацію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України виділив 1009 млн грн на реконструкцію ділянки на трасі Київ-Чоп.