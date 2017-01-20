Український біатлоніст здобув "бронзу" на етапі Кубку світу

Українець Сергій Семенов виграв бронзову нагороду у гонці на 20 км на етапі Кубка світу з біатлону.
На дистанції 20 км Семенов лідирував після трьох вогневих рубежів, але втратив шанси на золото через промах на останній стрільбі, де він схибив заключним пострілом.
У підсумку з 1 штрафною хвилиною українець фінішував третім. Переможцю індивідуальної гонки – росіянину Антону Шипуліну він поступився 56,8 сек. Срібло отримав лідер загального заліку змагань – француз Мартен Фуркад.
Кубок світу. 6-й етап. Антхольц (Італія)
Чоловіки. Індивідуальна гонка на 20 км
1. Антон Шипулін (Росія) – 50.38,1 (1 штрафна хвилина).
2. Мартен Фуркад (Франція) – відставання 41,0 (2).
3. Сергій Семенов (Україна) – 56,8 (1).
Джерело: День