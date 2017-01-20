В Австралії невідомий в'їхав на машині у натовп, 3 людини загинули

В австралійському місті Мельбурн невідомий на машині в'їхав у натовп людей, в результаті три людини загинули, ще як мінімум 20 отримали поранення, серед постраждалих є дитина.
Про це інформує Укрінформ з посиланням на Daily Mail Australia.
Інцидент стався близько 13:30 за місцевим часом, коли на вулицях міста через обідню перерву збирається багато людей.
Як зазначається, рух автомобіля був «хаотичним», очевидці розповіли, що чули звуки пострілів.
На відео з місця НП, що з'явилися в мережі, видно, що водій червоної машини спочатку колами їздив по перехрестю, після чого навмисно почав наїжджати на пішоходів на високій швидкості.
На місце інциденту вже прибули співробітники поліції і швидка допомога, рух машин і трамваїв у районі ПП перекрито. Обставини і причини події встановлюються, проте в поліції не вважають подію актом тероризму.
У рамках розслідування інциденту вже затриманий один чоловік, імовірно, водій автомобіля.
Глава поліції штату Вікторія Стюарт Бейтсон розповіла, що затриманий міг бути замішаний у скоєному раніше нападу із застосуванням холодної зброї.
VIDEO: Footage showing car driving towards pedestrians in Melbourne. At least one person is dead and more than a dozen injured. pic.twitter.com/fETYK6APWu
— Warriors Today (@Warriors_Today) January 20, 2017
Нагадаємо, кілька десятків людей стали жертвами нападу, який стався у середу, 18 січня, в місті Гао на півночі Малі.