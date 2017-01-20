В Італії у заваленому лавиною готелі знайшли живих людей

У гірськолижному готелі в італійських Апеннінах, який був повністю завалений снігом після сходження лавини у середу, 18 січня, знайдені живі люди.

Як повідомляє у п’ятницю, 20 січня, агентство AFP з посиланням на місцеві медіа, рятувальники знайшли 6 людей, яким вдалось вижити у готелі. Зараз вони працюють над їхнім звільненням з-під снігу.

На місце події були викликані вертольоти для евакуації врятованих людей, які перебувають під сніговим завалом більше 40 годин.

Готель Rigopiano, розташований у регіоні Абруццо на висоті 1200 метрів на околиці національного парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага, поблизу гори Корно-Гранде, був повністю завалений снігом під час сходження лавини у середу, 18 січня. Це трапилось внаслідок потужного землетрусу, який сколихнув у цей день центральну Італію.

Згідно з інформацією директора готелю, під час трагедії у закладі перебувало близько 35 осіб - туристи та персонал, серед яких були діти, інформує dpa. Близько 30 осіб вважаються зниклими безвісти. Наразі офіційно підтверджена смерть 2 осіб, тіла яких рятувальники виявили на місці катастрофи.