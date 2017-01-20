Від 1 квітня місячна допомога з безробіття зросте до 1280 грн, - Мірошниченко

Місячна допомога з безробіття від 1 квітня становитиме 1280 грн. Про це під час прямої лінії розповів глава Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Олексій Мірошниченко.

"Вчора на засіданні правління ми утвердили, що щомісячна допомога з 1 квітня становитиме 1280 грн. У той час, як раніше мінімальною сумою, яку отримували люди без страхування, було 544 грн", — розповів він.

Як відомо, у грудні минулого року кількість зареєстрованих безробітних зросла на 15,7%.

Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що закриття неактивних ФОПів не вплине на безробіття.