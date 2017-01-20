Японія надала Україні грант у $74 тисячі

Уряд Японії надав Україні безвідплатну фінансову допомогу на суму $74,470 тисячі в рамках Програми підтримки культурних проектів "КУСАНОНЕ" для Української федерації гімнастики.

Урочиста церемонія підписання грантової угоди відбулася у п'ятницю в Києві за участю посла Японії в Україні Шігекі Сумі. Від України угоду підписала віце-президент Федерації гімнастики Ірина Дерюгіна, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Угодою передбачено придбання обладнання для жіночої та чоловічої спортивної гімнастики (набори для опорного стрибка, паралельних та різновисоких брусів, гімнастичний кінь), а також міні-автобуса для художньої гімнастики.

"В Японії добре знають потенціал українських спортсменів, зокрема, гімнастів, і досі пам'ятають про запеклу боротьбу за олімпійське "золото" Ріо-2016 між Кохеєм Утімурою та Олегом Верняєвим. Тому уряд Японії вирішив посприяти розвитку української гімнастики у період підготовки до наступної Олімпіади, яку 2020 року прийматиме Токіо ", - наголосив дипломат.

Перший заступник Міністра молоді та спорту України Ігор Гоцул висловив щирі слова вдячності уряду Японії та Надзвичайному та Повноважному Послу Японії в Україні пану Шігекі Сумі за вагомий внесок у розвиток олімпійського руху та гімнастики зокрема.

"Дуже символічно, що рік Японії в Україні розпочинається такою яскравою подією. Ми з нетерпінням очікуємо 2020 року, коли в Токіо відкриються ХХХІІ Олімпійські Ігри. І завдяки вашій допомозі, я впевнений, українські спортсмени покажуть високу майстерність", - зазначив заступник Міністра.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка у свою чергу відзначив, що українська школа гімнастики має давні гарні традиції, які були примножені трьома олімпійськими медалями в бразильському Ріо-2016: "золотом" і "сріблом" Олега Верняєва та "бронзою" нашої грації Анни Різатдінової.

"Користуючись нагодою, хочу побажати нашим японським колегам гарної підготовки до Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Як член Виконкому Міжнародного олімпійського комітету, знаю, що японська сторона доклала великі зусилля й під час подачі заявки на проведення Ігор, й зараз - веде ефективну роботу з підготовки до проведення найголовнішого старту чотириріччя. Впевнений, Ігри-2020 будуть проведені на найвищому рівні й стануть справжнім спортивним святом для світової спільноти", - сказав Бубка.

У церемонії також взяли участь віце-президент НОК Валерій Борзов, олімпійський чемпіон Олег Верняєв, призерка чемпіонату світу з художньої гімнастики, учасниця Олімпіади в Ріо-де-Жанейро Вікторія Мазур, тренери Геннадій Сартинський та Ірина Блохіна.

Зазначимо, що у нинішньому році у галузі фізичної культури і спорту Посольство Японії в Україні планує також підписати грантову угоду з "Фондом Кличків", якою передбачається відремонтувати спортивний зал у Броварському вищому училищі фізичної культури.

Загалом, з березня 2014 року Японія надала Україні фінансову підтримку для стабілізації та стимулювання реформ в Україні на загальну суму $1,86 млрд.