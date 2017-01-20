ЮНЕСКО: Третина історичної частини сирійського Алеппо є повністю зруйнованою

Майже третина стародавньої історичної частини сирійського міста Алеппо є повністю зруйнованою внаслідок війни в Сирії.

Про це повідомили в ЮНЕСКО після ознайомчої місії в Алеппо з метою оцінки руйнувань об’єктів світової культурної спадщини, йдеться в заяві організації.

"Згідно з попередніми оцінками, близько 60% території старої частини міста Алеппо зазнало масштабних руйнувань, ще 30% території є вщерть зруйнованою", - йдеться в заяві.

Представники ЮНЕСКО відзначили значне руйнування таких культурних пам’яток, як Велика Мечеть, Цитадель Алеппо, а також мечетей, церков, ринків, караван-сараїв, хамамів, музеїв та інших історичних пам’яток в Алеппо.

Війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними ООН, в ході конфлікту загинуло більше 400 тисяч людей, понад 10 мільйонів були вимушені залишити свої домівки. 4,8 мільйона людей знайшли притулок за межами країни.

Нагадаємо, уряд Сирії затвердив програму робіт по відновленню міста Алеппо.