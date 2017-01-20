За добу бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

Сьогодні, 20 січня, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
"Загалом зафіксовано 10 обстрілів", - йдеться в повідомленні.
На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.
На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу.
На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську.
У штабі повідомили, що один наш військовий загинув.
Джерело: День