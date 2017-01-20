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Євген Маланюк, український письменник, поет

За добу бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ

20 січня, 2017 - 19:22
Фото Reuters

Сьогодні, 20 січня, бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Загалом зафіксовано 10 обстрілів", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. З озброєння БМП – Тарамчук. По Новотроїцькому вогонь вів снайпер.

На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу. 

На Луганському напрямку з тих же видів озброєння – Широкине, Сизе та Станицю Луганську. 

У штабі повідомили, що один наш військовий загинув.

Джерело: День
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