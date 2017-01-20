За добу бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів, - штаб АТО

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому – з тих же видів озброєння – Авдіївку, Луганське та Зайцеве.

У свою чергу, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів – Новозванівку.

Загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.