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Євген Маланюк, український письменник, поет

За добу бойовики на Донбасі здійснили 19 обстрілів, - штаб АТО

20 січня, 2017 - 08:35
Фото з архіву "Дня"

Окупанти продовжують обстріли наших позицій на всіх напрямках. На Маріупольському напрямку – з гранатометів та стрілецької зброї вони обстрілювали Гнутове, Водяне та Широкине.

Про це інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому – з тих же видів озброєння – Авдіївку, Луганське та Зайцеве.

У свою чергу, на Луганському напрямку російсько-окупаційні війська використовували 120 міліметрові міномети, неодноразово обстрілюючи Кримське, а з гранатометів – Новозванівку.

Загалом зафіксовано 19 обстрілів. Втрат серед наших військових немає.

Джерело: День
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