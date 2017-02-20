Авдіївка досі залишається без світла, тривають переговори щодо ремонту

Авдіївка досі залишається без централізованого електропостачання в результаті ворожих обстрілів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"19 лютого аварійними бригадами паливно-енергетичної компанії проведено обстеження лінії електропередач та усунуто 5 виявлених поривів на території підконтрольній Україні. Централізоване електропостачання не відновлено. Тривають перемовини щодо проведення ремонтно-відновлювальних робіт на непідконтрольній території", - йдеться у повідомленні.

Станом на 7 год. 20 лютого теплопостачання міста здійснюється в штатному режимі за рахунок Авдіївського коксохімічного заводу. Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції м. Авдіївка залучено електростанцію ДСНС потужністю 600 кВт). Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечено електроенергією від 9 генераторів ДСНС (40-110 кВ та 600 кВ).

Загалом до аварійно відновлювальних робіт залучено 135 осіб та 33 од. тех., у тому числі: від ДСНС 60 осіб та 21 од. тех. Ситуація знаходиться на контролі ДСНС.