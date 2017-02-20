Дії Артеменка мають бути кваліфіковані як державна зрада, - Чубаров

Письмове направлення народним депутатом України Андрієм Артеменко на адресу президента США Дональда Трампа “плану нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій” має бути кваліфіковано як державна зрада.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров.

"Діяння народного депутата України Андрія Артеменко однозначно має бути кваліфіковано як державна зрада", - написав Чубаров.

Нардеп нагадав, що Артеменко підтвердив своє авторство "плану".

Чубаров нагадав, що Артеменко запропонував здати Росії в оренду від 50 до 100 років Крим.

"В умовах триваючої російської окупації Криму, яка характеризується тотальним придушенням прав і свобод кримськотатарського народу і прав людини в Криму, насильницькими викраденнями і вбивствами мирних жителів, численними арештами і нападами на домівки та сім'ї кримських татар, переслідуваннями українських журналістів, діяння Андрія Артеменко однозначно має бути кваліфіковано як державна зрада, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України", - підкреслив Чубаров.

Він зазначив, що в даних умовах ГПУ "повинна в короткі терміни внести до Верховної Ради України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешту народного депутата України Андрія Артеменка".

Нардеп впевнений, що відповідне подання буде підтримано більшістю голосів парламенту.