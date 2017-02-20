Гармс закликала шукати компроміс щодо торговельної блокади Донбасу

Депутат Європейського парламенту Ребекка Гармс закликала українську громадськість та політиків шукати компроміс щодо торговельної блокади окупованих територій.

Про це вона заявила у Краматорську у понеділок під час спільного брифінгу з першим віце-спікером Верховної Ради Іриною Геращенко, народним депутатом Марією Іоновою та керівництвом Донецької військово-цивільної обласної адміністрації, повідомили у Департаменті інформаційної та внутрішньої політики ОДА.

"Я рекомендую усім, хто залучений до вирішення цієї кризи, знайти компроміс. Зараз я боюсь, що в українському суспільстві виникне нова лінія розмежування, а це ослабить усіх нас. Сідайте за стіл переговорів, не посилюйте свій внутрішній конфлікт, бо Путін тільки й чекає на це", – сказала Гармс.

Вона заявила, що у Європі добре ознайомлені з так званою торговельною блокадою, і висловила свою думку з цього питання та зазначила, що вирішення будь-якого конфлікту можливо лише через пошук компромісів. Так, вона порівняла торговельну блокаду зі своєю боротьбою проти "Північного потоку – 2", проте зазначила, що Донеччина – специфічний регіон і розрив зв’язків може призвести до втрати окупованих територій. Вона також підкреслила, що продовження блокади може призвести до конфронтації у суспільстві.

Крім того, Гармс зазначила, що європейські політики уважно слідкують за діями української армії та підтримують її. Окремо вона подякувала місцевим та обласним органам влади, волонтерам за оперативне відновлення зруйнованого та пошкодженого житла.