Генсек ОБСЄ: Рішення РФ визнавати "документи" сепаратистів зашкодить перемир’ю

Рішення Росії визнавати деякі "документи", що видаються установами сепаратистів на окупованій частині Донбасу, зашкодить можливостям зміцнити перемир’я, заявив генеральний секретар Організації з безпеки і співпраці в Європі Ламберто Заннієр, передає Радіо Свобода.

За його словами, цей крок Росії став кроком назад від і так "дуже далекої" мети зупинити війну на Донбасі.

"Цей крок ускладнить виконання мінських домовленостей", - сказав Заннієр і також наголосив, що рішення визнавати такі "документи", "звичайно ж, фактично означає… визнання й тих, хто видає ці "документи".

Нагадаємо, указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України підписав російський президент Володимир Путін у суботу, 18 лютого.