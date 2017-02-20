Клімкін головуватиме на засіданні Радбезу ООН щодо конфліктів у Європі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін головуватиме на засіданні Ради Безпеки ООН щодо конфліктів у Європі, які відбудеться у вівторок у штаб-квартирі Організації в Нью-Йорку.

Про це повідомили в Постійному представництві України при ООН, передає Укрінформ.

"21 лютого о 10 ранку Рада Безпеки ООН проведе відкриті дебати з питань конфліктів у Європі під головуванням міністра закордонних справ України Павла Клімкіна", - зауважили в українській Місії.

При цьому зазначається, що під час засідання заплановані, в тому числі, виступи генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, генсека ОБСЄ Ламберто Заньєра, глави Європейської зовнішньополітичної служби Хельги Шмід.

Планується також, що після відкритих дебатів о 12.30 (19.30 за Києвом) міністр закордонних справ України Павло Клімкін виступить перед журналістами.