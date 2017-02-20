НАТО та США продовжуватимуть закликати до відповідальності РФ за дії в Україні, - Пенс

НАТО продовжуватиме відповідати на загрози з боку Росії та закликатиме її до відповідальності за виконання Мінських угод.

Про це віце-президент США Майк Пенс повідомив на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом, передає УНН.

"Нам як і раніше потрібно реагувати на ті загрози, які стоять перед нами на сході. НАТО укріплює свою оборону, розгортуючи батальйони в державах Балтії, Польщі. І як я запевнив Генсека під час нашої зустрічі, після зусиль Росії перекроїти міжнародні кордони з допомогою сили, США продовжуватимуть очолювати процес і забезпечувати передове базування та виконувати інших зобов'язань, що стосується важливих дій. НАТО буде продовжувати закликати до відповідальності Росію з тим, щоб були повністю виконані Мінські угоди, з тим, щоб понизився рівень ескалації та насильства на Сході України і ми закликаємо обидві сторони дотримуватись угоди про припинення вогню, яке почалось сьогодні. І ми молимось за те, щоб був мир в Україні. І я хочу запевнити, що США буде продовжувати закликати до відповідальності Росію", - сказав він.

Нагадаємо, що євродепутат Гармс відвідала Авдіївку.