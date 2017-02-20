Помер постійний представник РФ в ООН Чуркін

У Нью-Йорку в понеділок, 20 лютого, раптово помер постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ РФ.

"20 лютого, за день до свого 65-річчя, в Нью-Йорку помер Постійний представник Російської Федерації при ООН В.І.Чуркін", - йдеться в повідомленні відомства.

За інформацією "New York Post" Чуркін помер у посольстві на Манхеттені внаслідок проблем із серцем, передає УНН.

"Російський посол в ООН помер в понеділок вранці (за місцевим часом – ред.) внаслідок проблем з серцем в посольстві на Манхеттені. Віталій Чуркін знаходився в російському посольстві на 67 вулиці, коли йому стало погано через серце близько 9.30 ранку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чуркін був без свідомості та потребував серцево-легеневої реанімації, коли його відправили до Пресвітеріанської лікарні Нью-Йорка.