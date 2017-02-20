Порошенко присвоїв звання Героя України загиблому на Донбасі оперному співаку Василю Сліпаку

Президент Петро Порошенко посмертно присвоїв звання героя України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції гідності та бойових дій на Донбасі Василю Сліпаку. Про це йдеться в указі Глави держави №42/2017 від 20 лютого.

"За виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Сліпаку Василю Ярославовичу — учаснику антитерористичної операції (посмертно)", – йдеться в указі.

Василь Сліпак був солістом в Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України. З 2015 року воював на Донбасі. Василь Сліпак загинув 29 червня від кулі снайпера поблизу Луганського Бахмутського району Донецької області.