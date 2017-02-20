Порошенко призначив посла України в Білорусі

Президент Петро Порошенко призначив Ігоря Кизима послом Україні в Білорусі.

Відповідний указ розміщений на сайті Глави держави.

"Призначити Кизима Ігоря Юрійовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Білорусь", - йдеться в тексті указу.

55-річний Кизим - кар’єрний дипломат, у 2014-2015 роках був тимчасовим повіреним у справах України у Великій Британії.

До цього обіймав посаду заступника директора Департаменту міжнародної безпеки МЗС України, кілька місяців був в.о. директора департаменту.

Працював у посольствах України в Канаді, Нігерії і Франції.