Посол ЄС ознайомився з гуманітарною ситуацією на Донбасі

Посол Європейського Союзу в Україні Хьюг Мінгареллі відвідав КПВВ "Майорськ", а також ознайомився з гуманітарною ситуацією на Донбасі.

Про це перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook.

"Донбас сьогодні також відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідіс, який разом із послом ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі і міністром з питань Донбасу Вадимом Чернишом відвідали КПВВ "Майорськ", ознайомилися з гуманітарною ситуацією, а також з ситуацією з питань безпеки. У поїзді в Київ ми коротко обмінялися думками про враження від дня, про гуманітарну ситуацію. А вже завтра у Києві будемо мати більш предметну дискусію", - написала Геращенко.