Прокуратура Чорногорії прямо звинуватила владу Росії в підготовці держперевороту

Російська влада мала відношення до підготовки путчу в Чорногорії в 2016 році, заявив спеціальний прокурор Чорногорії Мілівойе Катніч.

"Раніше ми мали докази, що за підготовкою змови стояли структури російських націоналістів, але тепер - що були залучені на певному рівні російські державні органи", - цитує Катніча агентство AFP, передає DW.

При цьому він підкреслив, що російська держава зобов'язана провести розслідування і відкрити кримінальну справу на підставі наявних документів.

Катніч уточнив, що інформація про участь росіян у підготовці перевороту отримана за допомогою "розвідувальних служб дружніх країн", включаючи США і Великої Британії, які брали участь у розслідуванні в Чорногорії, яка знаходиться напередодні вступу в НАТО.

Нагадаємо, в день голосування - 16 жовтня минулого року - в Чорногорії оголосили про затримання 20 громадян Сербії за підозрою у підготовці теракту і путчу, в ході слідства під вартою залишилися 14 осіб, інші були відпущені.

У Лондоні вважають, що за спробою перевороту в Чорногорії стоїть російська влада, повідомили в британській газеті Sunday Telegraph.