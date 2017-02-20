Рятувальники Києва перейшли на посилений режим роботи

Київські рятувальники перейшли на посилений режим роботи через масові заходи, які плануються в столиці в роковини розстрілів на Майдані Незалежності.

Про це повідомила керівник прес-служби ДСНС в Києві Світлана Водолага, пише 112-Україна.

"Особовий склад перейшов на посилений режим несення служби для забезпечення пожежної та техногенної безпеки. Зараз з нашого боку все проходить спокійно, жодних надзвичайних ситуацій у зв'язку з днями пам'яті Небесної сотні не сталося", - розповіла вона.

При цьому представник ДСНС підкреслила, що щодоби в Києві будуть заступати на службу 330 осіб особового складу, а також 78 одиниць основної та спеціальної техніки.