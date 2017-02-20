СБУ подала Кабміну перелік товарів, дозволених до ввезення на окупований Донбас, - Тука

Служба безпеки України передала Кабміну список товарів, які будуть дозволені до ввезення на окуповані території Донбасу, повідомив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"СБУ вже передала порядок в Кабмін, і він проходить узгодження", - уточнив він, пише Інтерфакс-Україна.

Тука також додав, що документ з порядком ввезення проходить узгодження в зацікавлених міністерствах і відомствах після чого буде розглянуто на засіданні уряду.

Він підкреслив, що там вказані товари, які дозволені до перевезення через лінію розмежування.

За його словами, в цьому переліку немає підакцизних товарів, а саме алкогольних і тютюнових виробів, а також виробів з дорогоцінних металів.

Заступник міністра прогнозує, що цей порядок може бути розглянутий урядом вже на цьому тижні.