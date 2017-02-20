"Сестра моя, Софія..." визнана однією з найкращих книг 2016 року

Книга «Дня» «Сестра моя, Софія...» увійшла в ТОП найкращих книг 2016 року у Всеукраїнському рейтингу «Книжка року ’2016».

Про це йдеться в офіційних результатах конкурсу.

На сайті конкурсу зазначається, що в семи тематичних номінаціях 76 експертів оцінили 1098 видань.

Історичне видання «Сестра моя, Софія...» увійшло у ТОП-10 кращих книг в номінація «МИНУВШИНА», де оцінюються популярні видання та історична белетристика.

«Українсько-болгарська історія символічно нагадує історію двох сестер – наших народів. Ворожі сили століттями працювали на те, щоб насильно розлучити їх в «дитинстві», виховати в спеціально викривленому світі. Але через багато століть у нас випав шанс знайти одна одну. Щоб знову поріднитися нам потрібна спільна мова, ми повинні більше знати», - розповідає головний редактор «Дня» Лариса Івшина у передмові до книги.

Нагадаємо, що придбати книгу «Сестра моя, Софія...» ви можете на сайті «Дня».