Шевченківський комітет назвав переможців найвищої премії України

Усього цьогоріч висувалося 46 робіт, а до третього туру були допущені 13 (у чотирьох номінаціях)! Треба зазначити, що роботу членів комітету під головуванням відомого письменника, публіциста, екс-дипломата Юрія Щербака «модернізували» і ці новації зробили засідання більше прозорими для громадськості. Так, уперше офіційно з’явилися кваліфіковані експерти у кожній номінації, які не лише розглядали і рекомендували членам комітету кандидатури на здобуття Національної премії, а й отримали право самостійно висувати претендентів на цю престижну найвищу державну відзнаку у гуманітарній сфері. Для члени комітету (їх 25 осіб) було відновлене право висувати авторів літературно-мистецьких творів для участі у конкурсі.

20 лютого, на засіданні третього туру конкурсного відбору серед літературно-мистецьких творів, висунутих на здобуття Національної премії 2017 року, були присутні 23 члени комітету. Вони таємно проголосували і після підрахунку голосів оголосили свій вердикт переможців. Як стало відомо «Дню», лауреатами 2017 року названі четверо митців по таким номінаціям:

У номінації «Література, публіцистика, журналістика» -

Іван Малкович (книга поезій «Подорожник з новими віршами»)

У номінації «Музичне мистецтво» -

Богдана Фроляк (Симфонія-Реквієм «Праведная душе…», хорова кантата «Цвіт», музичний твір «Присниться сон мені»)

У номінації «Візуальні мистецтва» -

Микола Малишко (мистецький проект «Лінія» (Скульптура)

У номінації «Кіномистецтво» -

Степан Коваль (анімаційний серіал «Моя країна – Україна»)

Нагадаємо, офіційно список лауреатів оголосять після підписання указу Президента України, а вручення премій (за традицією) планується провести до дня народження Кобзаря.

Тетяна ПОЛІЩУК, «День»