"Справедливість" і ПДМШ вимагають урівняти вправах усіх учасників бойових дій

Зараз захисники України де-факто поділені на три ґатунки.

Рух "Справедливість" Валентина Наливайченка і Перший добровольчий мобільний шпиталь імені Пирогова вимагають рівних соціальних гарантій для всіх учасників бойових дій.

Про це заявили на прес-конференції в Інституті Горшеніна Наливайченко і керівник ПДМШ Геннадій Друзенко.

Згідно з чинною редакцією закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", добровольці, які мають статус учасника бойових дій, на відміну від військових, не мають права на безоплатне навчання для дітей, а також на отримання соціальної стипендії. Крім того, Наливайченко і Друзенко вважають, що потрібно в закон внести новий пункт, який закріпив би статус учасника бойових дій за медиками-добровольцями, які офіційно залучені до проведення АТО.

ПДМШ і "Справедливість" вважають, що нинішній закон прямо дискримінує добровольців, хоча вони також захищають Україну від російської агресії.

"Ми вимагаємо закріпити в законі права добровольців і медиків-волонтерів, які рятують наших захисників на передовій. Вони мають право на соціальні гарантії нарівні з військовослужбовцями Збройних Сил України й інших воєнізованих формувань", - сказав Наливайченко.

За словами Друзенка, зараз захисники України де-факто поділені на три ґатунки. Перший - військові ЗСУ та інших військових формувань з максимальними пільгами і гарантіями, "білі люди", як назвав їх Друзенко. Другий - добровольці, пакет соцгарантій яких трохи урізаний порівняно з військовими. І третій ґатунок - такі добровольці, як медики ПДМШ.

"Наші лікарі працюють у військових частинах, у прифронтових лікарнях поруч з військовими медиками. Відрізняються тим, що в тих є погони, а в них - ні. Чому першим належить статус учасника бойових дій, а іншим - ні", - сказав Друзенко.

Лідер руху «Справедливість» Валентин Наливайченко додав, що активісти руху, серед яких багато волонтерів та учасників АТО, переконані, що закон прямо дискримінує добровольців, які так само як і їхні побратими-військові захищали і захищають Україну від російської агресії.

«По суті, ми вимагаємо закріпити в Законі права добровольців та медиків-волонтерів, які рятують наших захисників на передовій. Вони мають право на соціальні гарантії нарівні з військовослужбовцями ЗСУ та інших воєнізованих формувань. Хіба це не є соціальною справедливістю, яка має панувати в кожній розвинутій країні?» - зауважив лідер Руху «Справедливість» Валентин Наливайченко.