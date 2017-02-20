США закликають РФ до виконання Мінських угод, - віце-президент Пенс

США закликають Росію до виконання Мінських угод і сподіваються на дотримання перемиря на сході України усіма сторонами конфлікту.

Про це заявив віце-президент США Майк Пенс на прес-конференції з президентом Європейської ради Дональдом Туском у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Що стосується України, то США закликатимуть Росію до відповідальності і виконання Мінських угод, щоб почати деескалацію на сході України. Ми закликаємо обидві сторони дотримуватися режиму припинення вогню", - сказав Пенс.

"Ми маємо спільно стояти на захисті суверенітету і територіальної цілісності європейських країн. На тлі намагань Росії перекроїти європейські кордони за допомогою сили ми будемо підтримувати зусилля НАТО у Польщі та країнах Балтії щодо посилення військової присутності в регіоні", - додав віце-президент.

Нагадаємо, під час Мюнхенської безпекової конференції віце-президент Сполучених Штатів Америки Майк Пенс підкреслив, він переконаний в тому, що США залишаться ключовим партнером Європи в Північноатлантичному альянсі.