США закликають Україну продовжити справу Майдану й посилити реформи

Офіційний Вашингтон закликав українських політичних лідерів віддати шану загиблим під час Революції Гідності на Майдані, активізувавши зусилля в боротьбі з корупцією та виконанні важливих економічних і політичних реформ.

Про це йдеться в заяві Державного департаменту США, поширеній у понеділок.

"Три роки тому тисячі українців зібралися на Майдані, центральній площі Києва з вимогою, щоб їх голос був почутий. Попри морози та насильство з боку правоохоронних підрозділів, українці мирно закликали свій уряд визнати їхній вибір, щоб приєднатися до Європи", - згадали в дипломатичному відомстві США.

Україна досягла значного прогресу з того часу, але багато чого ще належить зробити, щоб виконати обіцянки Майдану, констатували в Держдепі.

"У пам'ять про мужність і рішучість, які продемонстрував український народ під час Революції Гідності, Сполучені Штати закликають лідерів України посилити зусилля в боротьбі з корупцією та продовжити політичні й економічні реформи, таким чином ушанувавши тих, хто віддав своє життя, щоб забезпечити краще, більш демократичне майбутнє для України", - наголосили в Вашингтоні.

При цьому підкреслюється, що Сполучені Штати "продовжать стояти поруч з українським народом в цих зусиллях".

Нагадаємо, що НАТО продовжуватиме відповідати на загрози з боку Росії та закликатиме її до відповідальності за виконання Мінських угод.