Трамп розглядає чотири кандидатури на пост радника з нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп розглядає нові чотири кандидатури на посаду радника з національної безпеки, серед яких колишній посол США в ООН Джон Болтон.

Про це повідомляє The Washington Times.

За словами прес-секретаря Білого дому Шона Спайсера, серед кандидатів є колишній посол США в ООН Джон Болтон, з яким Трамп мав провести інтерв'ю на вихідних.

Серед інших кандидатів: армійський стратег генерал-лейтенант Герберт Реймонд МакМастер, виконуючий обов'язки радника з національної безпеки Кіт Келлог та командуючий офіцер американської Військової академії Вест-Пойнт генерал-лейтенант Роберт Каслен.

За словами Спайсера, всі вони є "потенційними" кандидатами на дану посаду.

Він також сказав, що колишній директор ЦРУ Девід Петреус офіційно "вийшов з гри" на цю посаду.

Нагадаємо, нещодавно колишній віце-адмірал Роберт Гарвард відмовився від пропозиції президента США Дональда Трампа зайняти пост радника з національної безпеки, який раніше займав Майкл Флінн, через суперечку у кадрових питаннях.

Два джерела CBS News, близькі до ситуації, підтверджують, що Гарвард зажадав мати свою власну команду, а Білий дім був проти цього.

Серед потенційних кандидатів був також і генерал у відставці Девід Петреус, колишній директор ЦРУ, чия репутація була заплямована скандалом через розголошення закритої інформації його біографу.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого через скандал про контакти з Росією.